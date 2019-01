Un adolescente argentino se suicida después de que una joven le acusara falsamente de abuso sexual

La situación ocurrió el pasado 22 de diciembre, aunque la muerte del joven, Agustín Muñoz, se conoció el pasado fin de semana.

"Mi hijo me decía 'me arruinaron la vida' y yo le prometí que no iba a permitir que se cometiera esa injusticia", indicó Silvia Castañeda, la madre del joven, a un medio local, al que también señaló que su hijo tenía tendencias depresivas.

"Fue un detonante de un chico con problemas de depresión, como muchos otros adolescentes", dijo la madre, que también se quejó de que la familia no recibió "ayuda a tiempo ni contención a tiempo" para frenar la situación del joven.

El pasado 12 de diciembre, el joven asistió a una marcha contra los abusos en la que varios asistentes le increparon, momento en el que se enteró de que una conocida suya había publicado en una red social una denuncia contra él.

La madre de Agustín explicó que su hijo había ido a un escrache o manifestación frente al domicilio de "un novio o el amigo" de ella, que como represalia hizo la acusación.

Después, la joven pidió disculpas y reconoció que había mentido a través de la misma aplicación, pero las mismas "no se viralizaron tanto como el escrache".

En 2018, en Argentina hubo una ola de acusaciones que realizaron mujeres por abusos sexuales y violaciones que habían sufrido, y principalmente se compartían a través de Instagram, donde otros usuarios replicaban la acusación para difundir la identidad del supuesto abusador.