Se acabó el laberinto de las subvenciones: con esta app puedes saber a qué ayuda optar

Seguro que muchos se han planteado alguna vez cambiar las ventanas de casa o darle un lavado de cara a la fachada de su edificio y no sabían que hay subvenciones para hacerlo. Cada año se pierden millones de euros por un motivo curioso: la gente no sabe que existen o cómo solicitarlas. Algo que una aplicación, con la ayuda de la Inteligencia Artificial, puede ayudar a evitar el caos burocrático.

Por ejemplo, Rubén Galván tuvo que pasar por toda una odisea para cobrar una subvención de 10.000 euros para su negocio, un asadero de pollos: "La inversión la tuvimos que hacer nosotros. Fue difícil, pero al final apareció el dinero".

En 2024, apenas se han concedido un 22% de las subvenciones estatales. Y no es porque sean escasas. Solo el mes pasado se han publicado 1.836 ayudas, pero son casi un mito: "Es como el yeti o los unicornios. Dicen que existen pero si no las ves no las tocas, no existen".

Álvaro Herranz ha encontrado una fórmula redonda para su empresa: ayuda a sus clientes a acceder a subvenciones para que esos clientes inviertan en su producto: "De forma indirecta, ha podido suponer el 30 o 40%".

Ahora la IA quiere intentar derribar los muros de la burocracia y es lo que utiliza la aplicación Fandit, creada por Pedro Robles: "El objetivo es que sea accesible a cualquier tipo de perfil, sea un asador de pollos, una empresa de software o un particular".

Gracias a su aplicación, se pueden encontrar subvenciones personalizadas y sabes cómo obtenerlas. Todo para que podamos beneficiarnos de esos millones de euros que se quedan sin ejecutar perdidos en una yincana difícil de superar.