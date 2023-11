Bajo el lema "turno de oficio, no de sacrificio", este martes han salido a la calle los abogados de oficio para reclamar unas condiciones dignas de trabajo ante una precariedad constante en sus puestos.

Hoy se han manifestado denunciando la precariedad e incertidumbre que sufren. Una de esa precariedad es el bajo sueldo, que no llega al mínimo por ley y que, además, no tiene fecha de cobro fija: "No llegamos ni al salario mínimo por hora, ni 7 euros la hora. No sabemos cuando vamos a cobrar".

Tampoco tienen seguro de responsabilidad, algo que aseguran que no se hace porque sería muy costoso para el Estado: "Fui tomada como rehén. Ni siquiera tenemos seguro de responsabilidad porque al Estado le cuesta mucho dinero"

"Hay compañeros que se desplazan muchos kilómetros y eso sale del bolsillo del abogado", añadió otro de los abogados sobre diferentes casos que están viviendo en el día a día.

"Se nos remunera a través de unas indemnizaciones que llevan congeladas años", han denunciando desde la asociación de letrados de oficio.