Una vecina de la localidad de Torre Pacheco, en Murcia, se ha encontrado en su portal a una recién nacida abandonada en una bolsa de plástico, según ha informado el medio 'La Opinión de Murcia'. La mujer ha explicado que, al llegar a su casa, se ha encontrado a la bebé en la puerta. "No sabía si estaba viva, soñando o despierta. Yo he pensado: no tengo hijas, es mi cumpleaños, vaya regalo que me han hecho", ha afirmado.

Tras avisar a los servicios de emergencia, la menor, que todavía tenía el cordón umbilical, ha sido atendida por los sanitarios y llevada al Hospital Los Arcos para hacerle un examen más específico. La Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, cree que la madre no tenía intención alguna de hacer daño a la recién nacida, sino que se trataba de una joven en situación de vulnerabilidad. Aún así, la mujer, cuya identidad se desconoce, podría enfrentarse a un delito de abandono de menores.

"Estaba super tranquila, yo creo que tenía muy poquitas horas de vida. Llevaba una bolsa con ropa. Iba toda mojada, porque no llevaba pañal. No llevaba nota. Ropa sí, llevaba hasta unos zapaticos de tela", ha explicado la vecina que la ha encontrado. Cuando le den el alta, la menor pasará a disposición de la Consejería de Familia y se iniciará el trámite administrativo de acogida.

Antonio León, alcalde de Torre Pacheo, ha agradecido el trabajo de los investigadores y los sanitarios, los cuales "colaboraron en todo para que las pruebas no se borrasen".