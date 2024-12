Las 27 del 77: el homenaje del Congreso a las primeras mujeres que ocuparon un sillón en las Cortes

El Congreso de los Diputados ha acogido un homenaje a las primeras mujeres que ocuparon un puesto en Las Cortes tras la dictadura de Franco. Durante el mismo, muchas de ellas han recordado el enorme reto que supuso para ellas y cómo han pasado de ser casi inexistentes a representar más del 40% del hemiciclo.

Cuando se cumplen casi 46 años de aquel momento, cuesta creer que en 1977 solo hubiese 21 diputadas y seis senadoras, la política era un mundo predominantemente masculino, como ha recordado la exsenadora Belén Landáburu: "La mujer no era dueña de sí mismo. Tenía que hacerlo todo con la licencia marital". Asimismo, la exdiputada María Izquierdo ha explicado lo que supuso su presencia: "Rompía el tabú de que las mujeres no servíamos".

Además, han reivindicado que no tuvieron un papel testimonial porque la Constitución tuvo siete padres, pero también tuvo sus madres con un papel trascendental en nuestra historia. La exdiputada Teresa Revilla ha expresado cómo apretó al expresidente Calvo Sotelo para reclamar el lugar que le pertenecía: "Le llamé y le dije que no había ni una sola mujer en la Comisión Constitucional y el hombre buenamente, pues me pusieron ahí".

Derribando muros que parecían insalvables, comenzaron a ocupar el espacio que les habían robado durante décadas de dictadura. "Me emociona mucho que entonces se hicieron cosas mucho más importantes de lo que entonces pensamos", ha comentado la exdiputada Carlota Bustelo.

Y se toparon con el que siempre ha sido su principal enemigo, el machismo: "Yo entré en esta casa acompañando a Dolores Ibárruri y todos los periódicos dijeron: 'Dolores Ibárruri entró con sus dos secretarias'. Nadie concebía que había dos mujeres jóvenes que era diputadas", ha manifestado la exdiputada Dolores Calvet.

En casi medio siglo, la situación ha cambiado mucho gracias a que ellas rompieron techos de cristal. En aquel momento las mujeres constituían el 6% de los representantes electos en las Cortes Generales. En estos momentos no llegan a la mitad. Señal de que aún queda camino por recorrer, pero en su transcurso no se puede olvidar que ellas estuvieron allí, que fueron las primeras.