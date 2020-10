Youtube ha eliminado un vídeo de Pantomima Full, formado por los cómicos Alberto Casado y Rober Bodegas, en el que Casado hacía parodia de los negacionistas del COVID-19. El vídeo, que fue publicado este mismo viernes, ha sido borrado de la plataforma poco después.

El motivo, según un correo que ha enviado Youtube al dúo cómico y que Pantomima Full ha compartido en su perfil de Twitter es que "infringe" su política, ya que, tal y como han señalado, la plataforma "no permite contenido en el que se cuestione explícitamente la eficacia de las directrices recomendadas por la OMS o las autoridades sanitarias locales en materia de distanciamiento social o de confinamiento y pueda animar a los usuarios a no respetar estas directrices".

Cuatro horas después, el dúo ha publicado otro tuit con un mensaje del equipo de Youtube en el que se les informaba de que tras hacer "una revisión exhaustiva del contenido", habían llegado "a la conclusión de que el vídeo infringe las normas de la comunidad" y, por ello, han decidido mantener su "decisión original".

Sin embargo, Pantomina Full pone en duda que dicha revisión del vídeo haya sido "exhaustiva", ya que, tal y como han indicado, hicieron la apelación a las 13:35 horas y desde Youtube recibieron una respuesta solo dos minutos después en la que les decían que no iban a mostrar su contenido.

Pese a que no se puede ver el vídeo en Youtube, el contenido sigue estando disponible tanto en Twitter, como en Instagram, donde Alberto Casado ironiza sobre los negacionistas, afirmando, por ejemplo, no va a llevar mascarilla "por un virus que no existe", que estuvo en la manifestación negacionista del COVID-19 o que no se va a poner la vacuna para que no le controlen "con un microchip o lo que lleve".