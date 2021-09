Anabel Alonso, actriz y humorista, ha respondido desde su perfil de Twitter a unas declaraciones de Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, quien pidió este jueves la repatriación de los menores no acompañados desde un centro de Batán, y que, mientras permanezcan en España "se los manden a casa a 'la Médico y Madre' y a Anabel Alonso".

"Hemos vuelto a Batán para exigir el cierre del centro de 'menas'. Es necesario cerrarlo, que los 'menas' sean repatriados con sus familias a sus países de origen, y mientras no puedan ser repatriados, que se los manden a su casa a la 'Médico y madre' o a Anabel Alonso, que están dispuestas a recibirlos", afirmó Monasterio en declaraciones a los periodistas durante su visita al centro.

Por su parte, Alonso ha respondido a la portavoz de Vox de forma demoledora en su cuenta personal de Twitter: "No sé porqué estás en contra de los "sin papeles"; tú eres mucho de no tenerlos (incluso de falsificarlos)". El tuit rápidamente se ha hecho viral, con más de 9.000 'Me gusta' y 2.300 'retuits'.

Monasterio exigió este jueves el cierre el del centro de menores extranjeros no acompañados de Batán argumentando que "en otras culturas, como la musulmana, a las mujeres y los homosexuales" no se les respeta. "Los vecinos no pueden más, nos hablan de inseguridad, de que las mujeres tienen miedo de caminar por la calle y es necesario cerrarlo y que los menas sean repatriados con sus familias o sus países de origen. Los vecinos no tienen que sufrir esta inseguridad y miedo", expresó Monasterio.