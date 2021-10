La sumiller, comunicadora y jurado vinícola internacional Meritxell Falgueras ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que dice "basta ya" al "acoso y acoso" que denuncia sufrir por "expresarnos, vestirnos y comportarnos como queremos".

En el vídeo, explica que "se tiene que defender" de ataques como el de una cuenta que afirma que le acosaba sexualmente. "¿Y la autoestima qué? ¿Y callar para no hacer bombo y por el qué dirán?", se pregunta.

"Tengo una hija a la que no quiero que le pase esto y un hijo al que no quiero que le prohiban, sino que a su generación no se le ocurra hacerlo", añade Falgueras.

Numerosos usuarios han apoyado a Falgueras tras su mensaje. "Gracias por el apoyo, por compartir y por denunciar. Os quiero", zanjaba la propia Falgueras en su mensaje.