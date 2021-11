Por todos los que fueron jóvenes o lo son actualmente es sabido que un examen es prácticamente un campo de batalla en la que se llegan a usar todo tipo de artimañas para aprobar. Apuntar respuestas de forma discreta en la mesa, introducirlas dentro del boli o escribirlas en la pizarra -en otro idioma, claro, como latín o griego clásico- son algunas de las muchas fórmulas que se han usado a lo largo de la historia académica para copiar. Siempre con cuidado, porque son trucos fáciles de descubrir.

Hay, no obstante, alumnos que van más allá con ejercicios de originalidad absoluta para hacerse 'chuletas' difíciles de identificar a simple vista. Es lo que, en esta ocasión, ha mostrado un profesor que ha compartido a través de redes sociales la estrategia empleada por sus alumnas para copiar durante el examen sin que este se diera cuenta. El docente ha explicado que no fue él quien las 'cazó': "Son mis alumnas de repaso, me lo enseñaron en plan: 'Mira, Javi, que chulas que somos'".

Sí ha reconocido la idea tan sorprendente que han tenido las estudiantes. "Mis alumnas son unas artistas", ha asegurado en un mensaje de Twitter en el que ha adjuntado dos imágenes que se han vuelto viral en muy pocas horas. En la primera se aprecia un bote de 'típex' aparentemente normal y corriente en su parte frontal; en la segunda, sin embargo, aparece el mismo bote, pero mostrando el reverso: aquí se observa cómo, simulando las instrucciones de uso, las alumnas colocaron una extensa nota para no olvidarse de lo que es el modelo atómico de Dalton, el primero con bases científicas.

Una técnica que ha provocado un torrente de risas y alabanzas en Twitter, donde además múltiples usuarios han aprovechado para recordar qué trucos empleaban ellos cuando estaban en el colegio o en el instituto para hacer trampas durante los exámenes. Algunos han compartido las más conocidas, las que se han referido al principio de este texto; otros, sin embargo, han aprovechado para contar otra clase de 'trucos' sorprendentes para no ser pillados durante la evaluación.

"Para las chuletas de mates, te dejabas las semanas anteriores las uñas lo más largas posibles y escribías por debajo, en lo blanco, las operaciones. Luego, durante el examen, la escribías a sucio en la hoja que tuvieses y mientras ibas haciendo las operaciones te las mordías", ha detallado la usuaria '@descabezada2' en respuesta al mensaje del profesor. Otros han mostrado en un vídeo cómo, recortando una nota concreta, plastificándola y dejándola en agua un rato, consigues unos apuntes muy curiosos en un fondo transparente que se pueden pegar en una botella que oculta muy bien la técnica.