La respuesta de Melani Olivares a quienes la critican por una foto en topless con su bebé: "Open your mind!"

La actriz Melani Olivares ha vuelto a llamar la atención de los usuarios de las redes sociales al aparecer en topless junto a su bebé en una foto durante "el primer baño piscinero" del recién nacido.

Pese a que muchos usuarios han aplaudido la foto y destacado la belleza de la imagen, hay algunos que no han pasado por alto un detalle de la misma, y es que en la foto se puede ver una parte de pezón de la artista.

Este hecho ha provocado que algunos usuarios hayan criticado la imagen con comentarios como "¿y para eso hay que enseñar una teta?" o "ah, ¿pero que hay un bebé en la foto? No me había fijado".

Melani Olivares no se ha quedado callada, y ha preferido responder a estas críticas con el siguiente mensaje:

"Me pareció una foto bonita y mi bebé no puede estar más guapo. Me gustan las fotos que transmiten y ésta es una de ellas... me llama más la atención la foto que el medio pezoncillo camuflado que se pueda intuir! Open your mind!".