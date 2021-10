Ana Morgade ha sorprendido en la Alfombra Verde de Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, al lucir un saco portatrajes de color negro. Lo ha hecho para denunciar los problemas que suele tener para encontrar trajes en los showroom.

"Durante días sufrí pensando qué llevar a la alfombra de Seminci porque siempre me sucede lo mismo: en los showroom casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha", ha escrito en redes sociales.

En esta publicación que ha compartido en Twitter e Instagram señala que no le es "nada fácil encontrar un vestido" que no le haga "sentir terriblemente mal hecha". "Durante muchos años he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado", ha añadido al respecto.

Sin embargo, ahora dice haberse dado cuenta de que lo "erróneo" no era su cuerpo, sino su "actitud". "Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia. No puedo cambiar qué se considera un cuerpo aceptable o no, y mucho menos cambiar mi autoestima de un día para otro ni mi relación más o menos despiadada con mi cuerpo (que acaba de hacer la proeza de fabricar a una personita, así que creo que se merece que lo mime un poco)", ha señalado.

Por ello, decidió lucir un portatrajes que, según sus palabras, le hizo sentir "orgullosa y feliz" porque no le tiraba, ni asustaba y representaba todo lo que es.