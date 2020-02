La polémica protagonizada por Paula Vázquez y Bertrand Ndongo, más conocido como 'el negro de Vox', continúa haciéndose viral. El último tweet ha sido publicado por la presentadora, que ha mostrado una captura de Twitter en el que la red social le informa de que una de sus publicaciones ha sido denunciada, pero no incumple ninguna de las reglas.

"No quiero amargaros el domingo entero, pero me acaba de decir Twitter que estáis equivocados, mis queridos fachas", escribió Paula Vázquez, acompañando el mensaje de una captura de pantalla en la que se aprecia como la red social le indica que investigó "el contenido denunciado", pero no identificó "ningún incumplimiento de las reglas" de la red social.

La polémica comenzó con un vídeo en el que 'el negro de Vox' señalaba que "las mujeres de izquierdas tienen más apetito sexual porque no tienen machos empotradores". "Son amargadas, un poco feas, ¿qué le va a hacer una tía un Pablo Iglesias, un Monedero, un Echenique, un Errejón? Están insatisfechas".

Entonces, Paula Vázquez reaccionó a estas declaraciones y, a través de redes sociales, contestó al militante de Vox. "Hoy son ya diez mujeres asesinadas por machismo en España en un mes. El puto discurso de Vox, y su mierda de machismo junto con ese negro que ya no sabe qué hacer por tener seguidores. Nos están matando. El 8 Marzo #APORELLOS #HastaElCoño", destacó.

Además, la presentadora indició que no iba a etiquetarle porque "lo que está buscando es fama, protagonismo, likes": "Todo por los followers. No no pienso nombrarlo", apuntó.

Tras estas publicaciones, algunos internautas le recriminaron que se refiriera a Bertrand Ndongo como "el negro", a lo que ella contestó: "No es de mala educación llamar negro a un negro y blanco a un blanco, todo depende de cuando y como lo utilices. Llámame blanca, no me ofenderé".

Al recibir denuncias sobre este tweet, la red social procedió a investigar si incumplía alguna de las normas de la plataforma, decidiendo finalmente que el contenido no incumplía con el que reglamento.