Las reacciones al polémico vídeo compartido por Bertrand Ndongo, conocido como 'el negro de Vox', no se han hecho esperar. El miembro de la formación de Abascal cargaba en la grabación contra las mujeres de izquierda, tachándolas de "feas" o "amargadas".

Las respuestas a sus palabras machistas no ha tardado en llegar, y a ellas se ha sumado la presentadora gallega Paula Vázquez después de conocer el décimo asesinato por violencia machista en España en lo que va de 2020.

"Hoy son ya diez mujeres asesinadas por machismo en España en un mes. El puto discurso de Vox, y su mierda de machismo junto con ese negro que ya no sabe qué hacer por tener seguidores. Nos están matando. El 8 Marzo #APORELLOS #HastaElCoño", ha espetado.

Además, la periodista ha asegurado que no quiere etiquetarle porque "lo que está buscando es fama, protagonismo, likes": "Todo por los followers. No no pienso nombrarlo", ha añadido.

Tras ello, algunos usuarios le han recriminado el adjetivo utilizado para referirse a Bertrand Ndongo, la periodista se ha defendido: "No es de mala educación llamar negro a un negro y blanco a un blanco, todo depende de cuando y como lo utilices. Llámame blanca, no me ofenderé", recriminaba a un usuario.