Pablo Iglesias se ha cortado la coleta. Y no, en este caso, esta frase manida es literal. El líder de Podemos se ha cortado el pelo y muestra un nuevo look sin melena: raya a un lado, y pelo más largo en la parte delantera con la nuca más rebajada.

En la imagen que ha adelantado La Vanguardia, Iglesias aparece leyendo un libro. Se trata de 'Me cago en Godard', de Pedro Vallín.

Iglesias ya había hablado en varias ocasiones de un cambio de look. "Si la alopecia me respeta tendré coleta mientras tenga pelo", decía hace siete años. Una de las últimas veces, cuando pasó de la coleta al moño, lo justificaba así: "Entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo... tocaba nuevo look". Pero lo cierto es que este no era un cambio esperado. Iglesias siempre había insistido en defender su larga melena. Y más como vicepresidente del Gobierno: "No me la voy a cortar mientras esté en el Gobierno", decía aunque dejaba la puerta abierta "si me lo piden un día mis hijos me lo podría plantear".

Lo cierto es que el look del líder de Podemos siempre ha generado muchas y diversas opiniones. En este caso, Iglesias renuncia a una coleta que llevaba desde su adolescencia. Algo que, tras todos los cambios anunciados en las últimas semanas, no parece ser casual. Como tampoco parece que el libro que lee en la imagen difundida haya sido elegido al azar.

Ahora, con este paso por la peluquería y la pérdida de centímetros de pelo, las redes comienzan a hacer su análisis. El propio Iglesias ha cambiado su descripción en su perfil de Twitter. "Caballero jedi según Vallín", escribe.