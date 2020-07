Un verano más, el anuncio de Estrella Damm ha zarandeado el sector publicitario. La marca de cerveza ha logrado que su spot "Acto III: Compromiso" se viralice pese a haberse retrasado por la pandemia del coronavirus. Este vídeo, con un incipiente mensaje en defensa del medioambiente, muestra de forma artística cómo la sociedad es capaz de frenar el deterioro del planeta.

La clave del anuncio reside en el reciclaje. En la trama se puede ver a diferentes personas recogiendo residuos de la playa o rescatando animales de esos desechos, que en numerosas ocasiones pueden provocarles la muerte. En el vídeo también está presente el factor de lucha: se aprecia cómo un grupo de personas unidas es capaz de frenar una excavadora que amenaza con llevarse por delante un árbol, logran apagar un incendio o sacar del mar una inmensa red con toneladas de basura. Todo ello para realzar "otra forma de vivir", la frase que se puede escuchar repetidas veces al final del anuncio.

Un giro con respecto a las campañas anteriores

Esta pieza pone fin a una campaña, compuesta por tres actos, que comenzó hace dos años y que tenía como objetivo concienciar a los espectadores de los riesgos de no cuidar el medioambiente. En los dos anuncios anteriores, "Alma" y "Amantes", se muestra el agobio que pueden sentir los animales al estar rodeados de plástico y cómo un grupo de activistas de diferentes ONG es capaz de rescatarlos. El tercer acto que se estrena ahora apunta directamente a la sociedad, a lo importante que es su papel en la crisis climática.

No obstante, esta trilogía de anuncios contrasta con el tono que Estrella Damm ha transmitido en los últimos años. Sus spots siempre han sido sinónimo de verano, cerveza fría y reuniones con los seres queridos. Por ellos han pasado multitud de caras conocidas: Michelle Jenner, Alberto Chicote, Dakota Johnson, Oriol Pla… Han contado con directores de la talla de Amenábar, Arévalo o Isabel Coixet, y han viajado por Mallorca, Ibiza, la Costa Brava e incluso fuera de España.

La música también ha sido una de las grandes bazas de estas campañas. Hemos escuchado a artistas como Aaron Chupa, Toni M. Mir o Love of Lesbian poner la banda sonora a estos vídeos que, lejos de tratar temas tan profundos como en la última campaña, incitaban al buenrollismo.

Ahora bien, la fama que han obtenido estas piezas a lo largo de los años ha hecho que trasciendan del mundo de la publicidad al cine. Si los primeros spots rondaban los 2-3 minutos, algunos otros, dirigidos por directores de alto nivel, se alargaban hasta cerca del cuarto de hora. Es decir, ya no eran anuncios: eran cortos cinematográficos patrocinados.

Algunos de estos anuncios han logrado hacerse memorables. El inicio del grabado en Formentera (2009), con ese "I kissed you goodbye at the airport", de Billie the vision; la imagen del famoso actor francés Jean Reno recibiendo una lección (2016) o el sufrimiento del cocinero que trabaja erráticamente bajo la supervisión de Ferrán Adriá (2011) han creado iconos que a más de uno le costará borrar de su mente.

Los eslóganes que ha utilizado la marca, siempre eclipsados por su archiconocido "Mediterráneamente", también han ido variando a lo largo de los años. Todas las frases perseguían el mismo mensaje de positividad, pero con ligeros cambios en su enfoque. "Levanta de la toalla, estrena el alma", "Cuando amas lo que tienes, tienes todo lo que quieres" o "Todo depende del cómo, y el cómo sólo depende de ti" son algunas de las frases con las que la marca ha querido impactar en el público.

Sin embargo, ninguno de los eslóganes anteriores ha tenido un mensaje tan rotundo como el de la última campaña. "Defender tu manera de vivir": así han querido poner el broche a un anuncio que, aparte de incitarte a beber cerveza, te empuja a pararte a pensar en qué contenedor es mejor tirar la lata.