Ana Obregón, la madre de la actriz y presentadora Ana García Obregón, ha fallecido este 22 de mayo, según ha informado la revista 'Hola'. Ana Obregón habría muerto días después de recibir el alta hospitalaria tras pasar unos días ingresada en la Clínica Ruber de Madrid por motivos que se desconocen.

Es la segunda gran pérdida que sufre la artista en apenas un año. El 13 de mayo de 2020 fallecía su hijo, Aless Lequio, a causa de un cáncer y tres semanas después la mascota del mismo, una perrita de raza Golden Retriever, moría "de pena", según la artista, tras 16 años acompañándoles.

Durante el ingreso en el hospital de su madre, Ana García Obregón rehusó hablar sobre su estado de salud ante los medios, aunque aclaró en las redes sociales que Ana Obregón estaba "mejorando".

"Para mí, volver al hospital ha sido como una vuelta al infierno rememorando los últimos meses que pasé allí viendo sufrir a mi niño", explicaba la artista en Instagram, donde dedicaba un emotivo mensaje a su madre: "Mamá, que sepas que te tengo agarrada de las manos muy fuerte porque te necesito a mi lado más tiempo".

El 19 de abril, Ana Obregón recibía el alta hospitalaria y la actriz también lo celebraba en la red social: "Hoy es el primer día en un año que no lloro de rabia, ni de dolor, ni de tristeza. Hoy se me saltan las lágrimas de emoción no solamente porque estés de vuelta en casa mamá (eres una campeona), sino también por ese infinito de casi 67 años que hay entre papá y tú", exponía junto a una imagen de sus padres abrazándose.