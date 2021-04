La madre de Ana Obregón ha recibido el alta hospitalaria tras una semana ingresada y la actriz lo ha celebrado publicando un emotivo vídeo en el que sus padres aparecen besándose.

"¡Bienvenida a casa Mamá! Hoy es el primer día en un año que no lloro de rabia, ni de dolor, ni de tristeza. Hoy se me saltan las lágrimas de emoción no solamente porque estés de vuelta en casa Mamá (eres una campeona), sino también por ese amor infinito de casi 67 años que hay entre Papá y tú", ha dicho en redes sociales.

"Gracias a los dos por este momento que guardaré bajo llave en mi corazón y que hoy comparto con vosotros como agradecimiento por interesaros por la salud de mi madre y apoyarme con tanto cariño siempre", ha zanjado.