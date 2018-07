Los Morancos versionan el 'Despacito' de Luis Fonsi y Daddy Yankee para criticar el doble rasero de la Justicia con Urdangarin

DARDO DEL DÚO HUMORISTA CONTRA LA JUSTICIA Y URDANGARIN

Con la música de 'Despacito' de Daddy Yankee y Luis Fonsi y la letra adaptada por ellos mismos, Los Morancos denuncian en una nueva parodia el doble rasero de la Justicia en la sentencia del caso Nóos. "No me des fianza, no la necesito", reza uno de los versos de la canción que ya arrasa en las redes sociales.