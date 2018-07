El mensaje de fuerza de Ana Obregón tras el duro momento que atraviesa su hijo: "Sé que esta pesadilla acabará pronto y volveremos a casa"

Tras varios meses guardando silencio, Ana Obregón se pronunciaba este martes sobre la dura enfermedad de su hijo Álex: "Perdonad estos cuatro meses de silencio en los que entenderéis lo que estoy pasando como madre. No quería dejar pasar más tiempo sin agradeceros los mensajes de ánimo, cariño y respeto que nos ayudan a luchar cada día".

En la fotografía que acompañaba al mensaje, se ve a Ana Obregón junto a su exmarido Alessando Lequio y su hijo Álex Lecquio, quien continúa con su tratamiento en Estados Unidos.

Álex Lequio también ha querido agradecer el apoyo a través de sus redes sociales, compartiendo la misma fotografía que su madre y este breve texto: "He intentado agradeceros a todos los mensajes de apoyo que me habéis mandado por privado uno a uno pero sois tantos que no soy capaz, por ello aprovecho este momento para deciros que estoy muy agradecido y deseando volver. Muchos abrazos a todos".