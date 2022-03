Will Smith ha sido protagonista de un lamentable episodio en la gala de los Premios Óscar. El actor ha agredido Chris Rock, propinándole un fuerte puñetazo, después de que este bromeara con la alopecia que sufre su mujer, Jada Pinkett Smith.

En una intervención en la que presentaba uno de los premios, Rock hizo referencia a la enfermedad que sufre la mujer de Smith, a la que comparó con la Teniente O'Neil de la película de Ridley Scott. "Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca", gritó el actor tras subir al escenario y propinarle un golpe, ante un público que enmudeció.

Hace tan solo unos meses, en diciembre de 2021, Jada habló sobre su problema de salud en Instagram, mostrando dos franjas sobre las que aparentemente ya no le crece nada de pelo. "La alopecia y yo vamos a ser grandes amigas", decía entonces en la publicación que se muestra a continuación:

Ya en 2018 la actriz explicó en 'Red Table Talk' cómo vivió el duro momento en el que se percató de que estaba perdiendo el cabello, asegurando que no era "fácil de afrontar". "Estoy luchando contra problemas de pérdida de pelo. Un día estaba en la ducha y, de repente, vi que se me cayeron puñados de pelo. Entonces, pensé 'dios, me estoy quedando calva", relataba al respecto.

Estos problemas de salud llevaron a Chris Rock a hacerle una broma algo pesada, a la que Will Smith reaccionó con mucha violencia, como se puede ver en el vídeo que acompaña a estas líneas. Una situación a la que el presentador trató de quitarle hierro al asunto diciendo "Will Smith me acaba de dar una buena".

Ya después de una pausa Rock intentó bromear con resolverlo en la fiesta posterior a la ceremonia, sin que los asistentes ni la prensa acreditada tuvieran claro aún si lo que habían visto era real o simulado. Pero cuando unos minutos después Smith subió a recoger su Óscar despejó las dudas. En un discurso lleno de titubeos e incoherencias, llorando a lágrima viva y con la emoción a flor de piel, el actor pidió disculpas a la Academia y a los nominados, aunque al mismo tiempo trató de justificarse señalando que "el amor te hace cometer locuras".