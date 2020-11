El actor Dani Rovira ha compartido con sus seguidores de Instagram uno de esos textos reflexivos, emotivos y esperanzadores a los que nos tiene acostumbrados. En esta ocasión, el especial motivo es su 40 cumpleaños, una etapa en la que el artista ha querido dar las gracias a sus seres cercanos tras este año lleno de sobresaltos, o como él dice, "una gymkhana" que nos pone cada día a prueba.

"En unas horas podré decir que sobreviví a los 40", arranca el actor en el texto, y es que hace apenas dos meses Rovira anunciaba que había superado el cáncer que padecía. Este cumpleaños, ha explicado, lo pasa "con personas que quiero, pero no con todas las que quisiera, porque la vida sigue empeñada en ser una gymkhana y seguir poniéndonos a prueba".

El mensaje más contundente del texto de Rovira es cuando dice que no se conforma con "sobrevivir" a los 40 y que piensa seguir luchando por aprovechar cada momento: "Pero quiero más. No me conformo. Lo mejor está por venir. Agradecido a la vida por esta segunda oportunidad. No la pienso desaprovechar".

"Ojalá el niño que fui esté orgulloso del hombre que soy ahora. Ojalá empiece a sentirme orgulloso desde ahora del anciano que seré. [...] Sed felices y aprovechad cada grieta de felicidad que la vida os vaya regalando", concluye el actor con su mensaje.