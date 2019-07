El presentador de San Fermín 2019 en TVE, Javier Solano, ha hecho estallar la polémica por sus palabras sobre el caso de 'La Manada', que ha catalogado como "un accidente que se produjo por personas muy bebidas".

Solano trataba de explicar la campaña libre de acosos de San Fermín durante la emisión de la cadena pública el pasado miércoles, en la que también afirmó que ese "accidente" puede producirse "en cualquier fiesta donde haya mucha gente bebida y mucho alcohol".

La intención del presentador era dejar patente que los Sanfermines no son eso, y claro que no lo son. Pero también hay que dejar claro que violar no es un accidente y que no se puede culpar al alcohol de una agresión sexual.

Según el auto del Supremo, que condena por agresión sexual a los cinco miembros de 'La Manada', deja claro que cinco personas introdujeron a la víctima a un portal y agredieron de ella mientras lo grababan en vídeo. Un caso así no puede ser un accidente.