El actor Dani Rovira explica cómo son las sesiones de radioterapia a las que se está sometiendo tras terminar con la quimioterapia. "No sabes lo que es, te atan a una cama y te hacen una especie del molde, en mi caso, del pecho a la cara, que está tan ajustado a tu figura que no puedes adelgazar ni engordar", detalla el cómico en una entrevista en la Cadena Ser.

"Te anclan con ese molde a la cama durante 10 minutos para que todos los días la radiación vaya exactamente al lugar donde tiene que ir", detalla Rovira, que destaca que la quimioterapia, que acabó hace unos días, era peor: "Llegaba a las 9 de la mañana al hospital y me sacaban sangre para ver cómo andaba con las defensas y salía a las 15 y 20 horas de la tarde, al final haces amistad con la gente de allí".

Además, Rovira recuerda cómo se enteró de que tenía cáncer: "Me noté un bulto sospechoso encima de la clavícula izquierda y mandé fotos a varios amigos médicos que me dijeron que si no me bajaba fuera al hospital". Esto sucedió en pleno estado de alarma y, desde entonces, el actor no ha parado de recibir cariño y ánimo en redes sociales. "He ido leyendo cosas que la gente me ha puesto en redes sociales y prácticamente 100% todo ha sido amor y cariño", destaca Rovira, si bien es cierto que el actor afirma que "muchas veces hay gente que te intenta expresar cariño pero la manera igual no es la mejor".

"He hecho un cordón sanitario estos cuatro meses a nivel de televisión y redes sociales para que todo lo que me llegara fuera bonito", destaca Rovira, que resalta cómo solo le apetecía ver comedia cuando le encanta el cine de terror. "Al final, lo intentamos tratar con humor, pero es una tragedia", reflexiona Rovira sobre el cáncer.

Por otro lado, Dani Rovira explica que "si el coronavirus no lo impide" hará un rodaje de una película en septiembre en Atenas que contará la historia de la ONG Open Arms. "Contaremos desde cómo empezó todo cuando eran socorristas de playas de Badalona hasta el primer gran naufragio que hubo con los refugiados", destaca Rovira, que afirma que le película está por hacer e interpretaría a Gerard, el socio y mano derecha de Oscar Camps.

Su agradecimiento al "espectacular" personal sanitario de España

"Ánimo a l@s que estáis en la lucha. Tenemos unos médicos y un personal sanitario espectacular en este país. El resto es quererse y dejarse querer", destacaba en su cuenta de Instagram Dani Rovira tras terminar sus sesiones de quimioterapia y empezar con las 18 de radioterapia. "A mediados de Agosto, este mal sueño habrá acabado y podré retomar de nuevo “la normalidad” si es que hay algo normal ya en este mundo. Me queda la última pantalla del videojuego", reflexionaba.