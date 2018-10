Dani Martín confiesa que sufre una enfermedad en la piel que mantuvo en secreto: "Este también soy yo"

Dani Martín ha sorprendido a todos sus seguidores confesando que sufre rosácea y haciendo público el sufrimiento que le produce. El cantante ha guardado durante tiempo dicha enfermedad como si fuera un secreto pero finalmente ha encontrado el momento para hacerlo público.

"Me ha costado aceptar que de vez en cuando mi piel saque estos brotes, pero este también soy yo, si alguno que la tenga ha sufrido lo que supone que te mire la Peña y te pregunte si estás enfermo o te estás empezando a drogar crack, aquí va mi jeto, no pasa nada", confiesa el cantante apoyando así a todos los afectados y sentencia: "viva la rosácea, lo importante es lo de dentro. Me ayuda poner esta foto, por eso lo hago!! Imperfectos y reales!! Acné con 41, todo va bien".

Según los dermatólogos, la rosácea es un desorden crónico e inflamatorio que afecta directamente a nuestra cara. Suele provocar enrojecimiento, vasos sanguíneos visibles, pápulas y pústulas por todo el rostro. También es muy normal el quemazón, el ardor o la sensibilidad de la piel.

Puede manifestarse por estrés y es bastante difícil de diagnosticar y aunque al principio el enrojecimiento va y viene, con el tiempo ciertas zonas de la cara pueden permanecer afectadas.

La molestia tiene unas graves consecuencias emocionales, ya que muchos de los afectados reconocen sentirse tristes y deprimidos por la apariencia de su piel, convirtiéndola en un grave generador de la ansiedad.