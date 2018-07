La conversación entre Brad Pitt y Jennifer Aniston: la actriz rompe a llorar tras recibir las disculpas de su ex

Para Brad Pitt no es demasiado tarde, al menos para disculparse. Según publica en exclusiva la revista In Touch, el actor no ha dudado en pedir perdón a la que fuera su mujer, Jennifer Aniston. Lo hizo en "la conversación más íntima" que han mantenido desde hace años, según relatan los amigos de la actriz.

"Se disculpó por todo lo que le hizo pasar. Fue la conversación más íntima que Brad y Jen han tenido. Ella se emocionó y se derrumbó en lágrimas tras años de sentimientos y dolor reprimidos", afirman a la publicación.

La actriz no dudó en aceptar la disculpas de su ex, que admitió haber sido un marido ausente y aburrido la mayor parte del tiempo. Unas palabras que Brad Pitt también pronunció públicamente hace meses.