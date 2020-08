Esta última semana la historia de nuestro país está viviendo grandes acontecimientos. Hace tres días que el rey emérito abandonó España y, ahora, quien abandona la actualidad es la coleta de Pablo Iglesias. Y no porque se la haya cortado, no; sino porque se la recogido en un moño.

El líder de Podemos ha amanecido este miércoles sin su habitual cola de cabello. Así lo ha hecho público el propio vicepresidente del Gobierno subiendo una foto a su cuenta de Instagram. En la imagen, publicada en torno a las 10:00 horas, aparece Pablo Iglesias sentado en su despacho con los auriculares puestos y el móvil en mano.

Iglesias ha aprovechado el pie de foto para apuntar el porqué de su repentino cambio de look: "Entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo... tocaba nuevo look". Esas, y no otras, son los motivos que obligan al líder de la formación morada a cambiar la coleta por el moño.