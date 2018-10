La cantante Aitana Ocaña reconoce las acusaciones de plagio en su libro 'La tinta de mis ojos'

Una nueva polémica salpica a la cantante Aitana Ocaña por la publicación de su libro, presentado el 18 de octubre. Las primeras críticas llegaron cuando la autora explicó que había contado con la ayuda de una 'coach' escritora para poder escribirlo.

La última de las polémicas tiene que ver con una de las ilustraciones publicadas en el libro. La fotógrafa Bianca Castellar Calvani, residente en EEUU, denuncia que un dibujo realizado a carboncillo es suyo y por ello reclama sus derechos, pese a que Aitana afirmaba que ella había diseñado las ilustraciones.

Este fue el texto que publicó en redes sociales: "Estoy muy molesta con este libro. Hace un par de días que conozco esta situación y trato de procesar cómo me siento al respecto porque no es la primera vez que tengo problemas con la copia o manipulación de mi trabajo sin mi consentimiento. Es engañoso, y me hace preguntarme cuántos artistas han hecho esto. Me niego a guardar silencio sobre este problema, incluso si eso significa quemar puentes".

Y continúa: "En mi libro aparecen tres retratos. Dos de ellos están firmados por un documento de derechos de autor porque yo misma quise encargarme de que eso quedara listo y bien hecho. En cuanto al tercer retrato lo dibujé hace dos años con una fotografía y además lo hice para mi blog de dibujo en segundo de bachillerato".

La cantante respondió en sus redes sociales reconociendo su error y explicando que cogió una fotografía de Internet que no estaba firmada y por ello no puso la autoría.

Y añade: "Cuando la encontré de nuevo en tumblr no ponía ni de quien era ni quien era ella. Estuve pensando mucho si publicar ese dibujo o no y finalmente pensé que al ser algo diferente a la fotografía no pasaría nada, error mío".