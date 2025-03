Gero Arias, el influencer que perdió parte de dos dedos en un accidente (y al que nadie creía)

Desde Argentina, Gero Arias se dio a conocer por sus retos deportivos en las redes sociales. Su objetivo, hacer una dominada más por cada día del año que iba pasando, hasta culminar con una 'performance' en el Obelisco de Buenos Aires, un monumento histórico ubicado en la plaza de la República, donde cumplió su objetivo y récord: 366 dominadas por cada uno de los 366 días del último año bisiesto.

También en 2024 su nombre estalló en las redes sociales, después de haber sido detenido en Perú cuando intentaba llevar a cabo otro de sus retos, provocando una gran aglomeración de gente, muchos de ellos jóvenes, que acabó con las fuerzas de seguridad utilizando bombas lacrimógenas para dispersar a la multitud. Ahora, Gero Arias vuelve a estar en boca de todos, después de publicar varios vídeos sobre un accidente que le ha provocado la pérdida de parte de dos dedos de una mano.

"Me cayó una piedra y se llevó parte del hueso. Lo arrancó", explicó en uno de sus muchos vídeos subidos a TikTok. En un inicio, el propio Gero Arias no sabía si los perdería definitivamente. Durante su ingreso hospitalario, se le practicó una "reconstrucción", aunque sin confirmación de que los dedos "vayan a funcionar" correctamente. "Tengo que estar 20 días sin hacer deporte, ni moverme, lo que es un reto para mí", explicó.

Entre mensajes de ánimo, llegaron las críticas: algunos usuarios lo atacaron, asegurando que su historia no era real y que sólo era un truco para ganar seguidores. "No puedo creer que todos piensen que mentiría con una cosa así sólo por 'likes'. Ojalá fuese mentira. Si lo dije tranquilo fue porque pensando en todo lo que me podría haber pasado sentí que el, como mucho, perder la falange de un dedo no era tan grave, y miré el lado positivo", publicó en X (antes, Twitter), acompañando sus palabras de un vídeo que fue marcado como "contenido sensible" —y que a día de hoy, está eliminado de la red social—.

El accidente de Gero Arias

Según el propio creador de contenido, el accidente tuvo lugar cuando, junto a su padre, fueron a subir un cerro. "Cuando estábamos subiendo me agarré de una piedra muy grande, que se desprendió, y empecé a caer cuesta abajo por el cerro, rebotando entre las piedras por aproximadamente 10 metros", apunta. "La piedra que se desprendió me cayó encima de los dedos y me quedaron como se ve en el vídeo".

Ante las críticas de quienes lo señalan por haber tenido un accidente practicando deporte de riesgo, Arias se defiende asegurando que fue "un accidente que le podría haber pasado a cualquiera". "No estaba arriesgando mi vida ni haciendo nada peligroso. Estaba acompañando a mi papá a subir al cerro. A él le tocó verlo y vivirlo en primera persona. Con mi papá al frente nunca haría algo que arriesgue mi vida", ha defendido.

A raíz de las críticas, Gero Arias ha señalado cómo "hay dos formas de ver la vida" y que él ha optado por "apreciar" las cosas que no le han pasado. Una de las explicaciones que algunos de los usuarios de las redes utilizan para acusarlo de mentir es que en uno de los vídeos en los que el influencer explicaba su accidente estaba bailando en el propio hospital. "Puedes ponerte mal por algo que ya pasó, o aceptar lo que pasó y apreciar las cosas que no te pasaron", ha indicado.

Así, el argentino ha subrayado que el accidente le afectó a "la punta de dos dedos" pero que podía haber sido peor: "Si la piedra hubiera caído en la cabeza no lo contaba", ha señalado. Antes de agradecer el apoyo de sus seguidores y los mensajes de ánimo, Gero Arias ha reiterado su postura: "Para qué ponerte mal por cosas que no puedes cambiar".