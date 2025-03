La 'prueba de la escopeta', o cómo desmontar el bulo de que las baterías de los coches eléctricos explotan fácilmente

laSexta Columna se propone desmontar un bulo que se propaga en las redes sociales, donde muchos usuarios muestran cómo vehículos, que identifican como eléctricos, explotan. Pedro Fresco, director general de la Asociación Valenciana del Sector de la Energía, recuerda en el vídeo sobre estas líneas que "las estadísticas dicen que los coches eléctricos arden menos que los coches de combustión".

En Suecia, uno de los países del mundo con mayor porcentaje de este tipo de vehículos, en 2023 se incendiaron 3.462 coches impulsados por energías fósiles. Frente a ellos, sólo 38 entre eléctricos e híbridos.

"Un coche eléctrico puede incendiarse, pero se incendia menos un coche de combustión y no encontrarás ningún artículo que diga que un coche de combustión se puede incendiar", comenta Fresco, que añade: "Si a la gente le dicen que un eléctrico se puede incendiar, siente miedo sin pensar que cuando va en su coche de combustión tranquilamente está sentado encima de una bomba de gasolina".

"En el pasado hemos visto que el móvil tenía problemas. Eso no significa que hoy en día tenemos miedo a los móviles, significa que había un producto defectuoso que había que cambiar", apunta por su parte Lars Hoffman, director de 'Todos Eléctricos'.

Jorge González, director de la escuela-taller 80% eléctrico, ha puesto a prueba la parte más peligrosa de los coches eléctricos: su batería de litio. Con la ayuda de Angelito, ha disparado con una escopeta contra ellas para comprobar si es tan fácil hacerlas estallar y no, no estalla. Sin embargo, afirman que "esto la gente no se lo va a creer porque hay un montón de vídeos de que esto explota".