Netflix ha utilizado la frase de los famosos mensajes de texto del presidente del Gobierno a Bárcenas para anunciar la tercera temporada de 'Narcos'.

No es la primera vez que la plataforma utiliza esta técnica publicitaria no exenta de polémica. Las pasadas Navidades el anuncio con la inscripción "Oh, blanca Navidad" junto a la imagen de Wagner Moura, el actor que interpreta a Pablo Escobar en la ficción, bajo el luminoso del Tio Pepe consiguió el objetivo de no dejar indiferente a nadie.