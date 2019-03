La trama Gürtel, el referéndum catalán, los papeles de Bárcenas... lo que le espera a Rajoy en el nuevo curso político

Si casi empezaba las vacaciones declarando por la Gürtel en la Audiencia Nacional, las terminará el 30 de agosto dando explicaciones sobre la misma trama, pero en el Congreso. "Lo que vimos en la Audiencia Nacional fue sencillamente vergonzoso", declaró Pablo Iglesias.

Así lo ha aprobado la oposición, por mayoría, en la primera reunión de la diputación permanente tras el verano. En ella, también se ha acordado la comparecencia de cinco de sus ministros, los titulares de Defensa, Hacienda, Justicia, Fomento y Empleo, todos tendrán que dar explicaciones antes del 1 de septiembre.

En octubre tampoco habrá tregua porque el Govern ha fijado el día 1 para celebrar el referéndum catalán, y, según Puigdemont, estaría dispuesto a enfrentarse a la cárcel con tal de abrir la puerta a la independencia: "No quiero ir a la cárcel, pero no hay nada que puedan hacer que me haga parar este referéndum".

El calendario del nuevo curso también estará marcado por las citas judiciales que salpican al partido de Rajoy. El propio presidente podría volver a repetir escena como testigo de otra pieza: la de los papeles de Bárcenas. "Que Rajoy conocía la contabilidad, eso lo llevo diciendo desde el primer momento", explicó Luis Bárcenas.

De momento, será la trama Púnica, con Francisco Granados sentado en el banquillo, la que que inicie un invierno que para Rajoy, ya se adivina complicado.