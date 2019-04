Brad Pitt confiesa la verdadera razón de su separación de Angelina Jolie

NO ESTÁ PASANDO POR UN BUEN MOMENTO

El actor, que se mostró muy triste durante la primera sesión fotográfica tras la separación con Angelina Jolie, confesó que su adicción al alcohol arruinó su matrimonio: "No recuerdo ni un día desde que salí de la universidad en el que no hubiera estado bebiendo o me hubiera tomado algo", relata Brad Pitt. "Cuando formé mi familia detuve todo excepto el alcoholismo. Este último año estaba bebiendo demasiado. Se había convertido en un problema", explica.