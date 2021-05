El conocido 'streamer' Ibai Llanos ha publicado una oferta para trabajar en su casa durante un mes y pronto le han salido candidatos. Entre ellos, el prestigioso chef Dabiz Muñoz, que cuenta con tres estrellas Michelin y es dueño del exclusivo restaurante DiverXo, y que se ha mostrado interesado por el puesto de trabajo.

Tal y como ha explicado el 'gamer', la cocinera que trabaja en su casa estará un mes de baja tras haber sido operada, por lo que durante este tiempo, tanto él como sus compañeros quieren contar con otra persona que supla sus labores.

Como estrella de internet que es, Llanos no ha dudado en hacer la oferta de trabajo pública en sus redes sociales: "Si quieres cocinar en nuestra casa, ver a Reven despierto por las mañanas y eres de Barcelona, leemos tu CV", ha explicado en un mensaje de Twitter.

Las respuestas no se han hecho esperar y el propio Dabiz Muñoz ha pedido directamente poder conocer las condiciones de la oferta para saber si le interesa o no. A través de la misma red social, el cocinero ha escrito: "¿Me puedes pasar las condiciones por si me interesa?".