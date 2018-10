Ana Obregón habla sobre la enfermedad de su hijo: "Cuando el médico nos dice 'tiene un tumor', es como si se hubiera bajado el telón de mi vida"

Ana Obregón ha regresado de Nueva York y ha desvelado en una entrevista en la revista 'Hola' como está viviendo la enfermedad de su hijo Álex Lequio. "Al ver su impresionante entereza, me dije: 'Si yo ahora me quedo en shock, no salvo la vida de mi hijo'".

La actriz habla de su lucha junto a su hijo y recuerda el momento en el que recibió el diagnóstico. "Cuando el médico nos dice 'su hijo tiene un tumor', es como si se hubiera bajado de repente el telón de mi vida".

Obregón revela que un médico amigo de su padre, José Baselga, fue clave a la hora de decidir llevar al joven a Nueva York para tratarse. "Nada más aterrizar, nos fuimos directos a urgencias porque Álex, que ya estaba con morfina, tenía unos dolores insoportables".

Ahora de regreso en Madrid, el joven puede concluir el ciclo de tratamientos, que acabará en diciembre. Sin embargo, luego tendrá que volver a Nueva York para hacerse chequeos cada tres meses.

La actriz asegura que tras este episodio su vida ha dado un giro radical. "La Ana Obregón artista ya no existe, ya solo queda la madre. La primera se fue y no creo que vaya a volver nunca más", añade.