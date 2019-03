Marcial Maciel, fundador de la 'Legión de Cristo', aparece en los Papeles del Paraíso con una amplia estructura de sociedades offshore

Marcial Maciel es el fundador de la 'Legión de Cristo'. Llegó a ser uno de los sacerdotes predilectos de Juan Pablo II y uno de los grandes nombres de la iglesia católica. En los años 90 creó a su alrededor una red de colegios y universidades privadas cuya base era la disciplina y el respeto jerárquico.

Ahora, gracias a los Papeles del Paraíso, se sabe que el imperio religioso de Maciel tenía su sede en Roma, pero sus cuentas estaban en territorio offshore.

En 1992, en plena expansión de la estructura, crearon 'The Society for Better Education' y tres años más tarde, la sociedad 'International Volunteer Services'.

Ambas tenían la misma sede, las Islas Bermudas y el mismo objetivo: alimentar de recursos al fondo fiduciario 'Ecyph Limited', afincado en otro territorio offshore las Islas Vírgenes Británicas.

Marcial Maciel creó una extensa estructura más paraísos fiscales. Otro ejemplo, en Panamá establecieron tres sociedades offshore, que eran sociedades pantalla y servían para controlar, entre otras cosas, las escuelas que en España.

En Noviembre de 2006, tras la muerte de Juan Pablo II y el nombraminento de Benedicto XVI, su buena estrella se apagó. Marcial Maciel terminó siendo obligado a retirarse del sacerdocio porque se demostró que había abusado sexualmente de decenas de novicios y que, bajo identidades falsas, había tenido tres hijos con dos mujeres diferentes.