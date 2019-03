Mossack Fonseca: así funcionaba el despacho clave en la red de blanqueo que destapó los Papeles de Panamá

Como miembros Del Consorcio Internacional De Periodistas De Investigación con el premio Pulitzer Gerar Reyes al frente nos apostamos a las puertas del bufete Mossack Fonseca hasta que un portavoz de la empresa nos atiende. Él mismo nos facilita un comunicado del despacho y explica que no van a conceder ninguna entrevista. "No es parte de la política de la empresa" asegura. Aunque este portavoz sí quiere dejar clara una cosa ante las cámaras: "Está muy claro, nosotros no lavamos dinero, no aceptamos dinero, no tomamos dinero. es lo único que podemos decir.

Uno de los fundadores de este despacho es Ramón Fonseca Mora, abogado, ministro consejero del Gobierno y presidente del partido panameño hasta hace unos días cuando presentó su dimisión. Según él lo hacía para poder defenderse de las acusaciones en las que se ha visto envuelta la firma, se la relaciona con la operación Lava Jato, escándalo en el que se investiga a directivos del a brasileña Petrobras y a importantes políticos.Miembros de la franquicia brasileña de Mossack Fonseca ya han sido detenidos y se está investigando la posible implicación del despacho en Panamá.

El otro socio fundador es Jürgen Mossack, nacido en Alemania pero residente en Panamá desde la década de los 60. Su padre perteneció a las SS, y se ofreció después como espía al gobierno estadounidense.

Desde hace años sobrevuelan sobre el despacho las sospechas de su colaboración para blanquear los fondos de importantes clientes. De hecho el bufete contrató en 2012 los servicios de una empresa para mejorar su reputación on line. El acuerdo incluía eliminar de la red las búsquedas que relacionaran a Mossack Fonseca con el lavado de dinero. Hoy, la versión del despacho es la que nos explicó su portavoz, que ellos se limitaban a crear sociedades para sus clientes pero que en ningún caso llevaban a cabo actividades al margen de la ley.