El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha salido en defensa de los menores migrantes que llegan a Canarias, y ha expresado sentirse "muy mal" por las cosas que escucha "de partidos que se reclaman cristianos" respecto al debate sobre el reparto de menores migrantes y la reforma sobre la Ley de extranjería.

"Dicen que nos va a invadir el islam, y ni el cristianismo saben. Ni al Papa escuchan... patriotas...", ha manifestado en relación a Vox y a su negativa a acoger a menores migrantes, tras lo que ha lanzado una recomendación al partido: "Que lean las palabras del papa sobre los inmigrantes, sobre lo que no son, que no nos vienen a amenazar, ni a quitar nada".

En este sentido, Zapatero ha señalado que "nuestro país tuvo menores no acompañados fuera de España, los niños de la guerra". "Yo todavía conocí a algunos. Queríamos que les trataran con dignidad, con derechos y con decencia y ayudar a esos menores no acompañados a darles una vida digna, como nos gustaría si hoy hubiera menores no acompañados españoles fuera de España", ha declarado en el acto de conmemoración del 20 Aniversario de la ley de Medidas de Protección integral contra la Violencia de Género, organizado por el PSOE de Madrid.

El expresidente del Gobierno también ha pedido actuar con "actitud y firmeza" frente a "quienes dicen que hemos ido muy lejos con el feminismo", y ha defendido que "los Gobiernos siempre pueden hacer más de lo que hacen" en materia de igualdad. "Esto no ha hecho más que empezar", ha señalado Zapatero respecto a los críticos con el movimiento feminista, tras lo que ha subrayado que un hecho que le influyó "decisivamente" a impulsar la Ley contra la Violencia de Género fue que en el programa electoral de 2004 figurase el compromiso de hacer una ley contra la violencia de género, "y que fuese la primera".

"Esa ley inició la marcha definitiva de nuestro país contra la violencia machista, contra la violencia criminal. Es una marcha en la que llevamos 20 años al frente", ha señalado, tras lo que ha criticado que "algunos se llenan la boca" con la palabra libertad, en relación al presidente de Argentina, Javier Milei.

Sobre la ruptura de Vox con PP: "Eran gobiernos de retroceso"

Además, José Luis Rodríguez Zapatero también se ha referido a la ruptura de Vox de sus gobiernos con el PP, expresando que esta "crisis pone de manifiesto" que tenían "razón" quienes pensaban que esos gobiernos eran "de retroceso grave para la democracia, y que no hay una alternativa de las derechas como proyecto para España". "A partir de ahí, los gobiernos del PP son los que tienen que tener la iniciativa de ver qué políticas pueden contar con nuestro apoyo", ha subrayado.

En este sentido, Zapatero ha dicho que "algunas políticas contarán siempre" con su oposición. "Me ha resultado significativa esta crisis de las derechas que se funde con la inmigración", ha añadido el expresidente, quien ha defendido que "el PSOE tiene unos criterios claros" y que apoyarán "las políticas que coinciden con la democracia avanzada y social".

El socialista, que considera que "las derechas tienen un problema", cree que "está en manos del Partido Popular" el que se llegue a unas elecciones tras la ruptura con Vox. "El PSOE estaría dispuesto; estamos acostumbrados a ir a elecciones", ha concluido.