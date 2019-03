Zapatero dice que Susana Díaz es la "mejor"

AFIRMA QUE DÍAZ ES UNA LÍDER DE "GRAN SOLVENCIA"

La palabras del expresidente del Gobierno sobre Susana Díaz han reabierto el debate acerca del liderazgo de Pedro Sánchez en el PSOE. Sus declaraciones no han caído bien entre los socialistas, que en el Congreso de los Diputados han esquivado a los periodistas y han mostrado cara de disgusto. La reacción más reveladora ha sido la de Pedro Sánchez, que ha dicho que no va a hablar para no hacer más ruido.