Sánchez se enteró en el avión a Nueva York de la apertura de juicio oral a Begoña Gómez

Los detalles Malestar en el Gobierno por los últimos movimientos del juez Peinado que ha abierto juicio oral a la esposa del presidente. Critican que una vez más se ha conocido la noticia antes de que se comunicara a las partes. Sánchez estaba en vuelo hacia la cumbre de la ONU.

En Moncloa hay un gran enfado debido a la decisión del juez Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, antes de notificar a las partes involucradas. Sánchez se enteró de la noticia en un vuelo hacia la cumbre de la ONU en Nueva York. El Gobierno considera que esta acción tiene una clara intención política y habla de "persecución judicial" y "acoso" hacia Gómez. A pesar de las críticas, el Ejecutivo confía en que el jurado impartirá justicia. El PSOE y miembros del Gobierno, como la ministra Diana Morant, condenan la decisión y critican al juez Peinado.

Enfado monumental en Moncloa con la nueva acción del juez Peinado después de que se haya a conocer el auto de apertura del juicio oral a la esposa del presidente del Gobierno antes de que se notificara a las partes. Señalan que el propio Pedro Sánchez se enteró de la noticia en pleno vuelo a Nueva York para la cumbre de la ONU.

Cree Moncloa que no existen casualidades y que "hay una clara intención política" en los tiempos y formas de esta decisión judicial. Siguen hablando desde el Gobierno de "persecución judicial" contra Begoña Gómez y de "acoso".

Una reacción que ya adelantaban en un primer análisis este lunes tras conocer la noticia. El Gobierno tachaba de "injusta" la decisión del juez Peinado de abrir juicio oral contra Begoña Gómez tras una instrucción que califican de "arbitraria".

El Ejecutivo ha venido siendo muy crítico con la instrucción del juez de este caso, y tras la decisión de este lunes, fuentes de Moncloa insistían en que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer de Sánchez.

En este momento procesal, el Gobierno mantiene su plena confianza en que el jurado impartirá justicia. Insisten en que son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción, en la que creen que ha quedado clara y demostrada la inocencia de la esposa del presidente.

En la misma línea, el PSOE ha hecho público un comunicado condenando los "dos años de persecución" del juez Peinado a la esposa del presidente y lamentando la apertura de juicio oral contra "una mujer inocente". La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha reprochado a Peinado "su último servicio a la patria" con la apertura de juicio a la esposa del presidente antes de jubilarse esta misma semana.

Un argumento compartido por la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant: El juez Juan Carlos Peinado "ha firmado ya a las puertas de su jubilación la solución final". "Es la aportación del juez Peinado al 'el que pueda hacer que haga de Aznar'", ha opinado la ministra. Más amenazas a jueces El PP vaticina que la decisión del Juez Peinado provocará más ataques del Ejecutivo a los jueces.

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