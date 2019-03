Zapatero celebra el 10 aniversario de la Ley de Violencia de Género

Entre aplausos, Zapatero ha celebrado el cumpleaños de una de sus leyes estrella, la Ley de Violencia de Género, que "supuso un cambio en las ideas y en las palabras", según ha explicado el expresidente.

Han pasado diez años desde que su gobierno impulsase la Ley integral contra la Violencia de Género y Zapatero ha expresado su deseo por que "asumiéramos que en la postagenda de 2015", la igualdad de género sea "la primera prioridad de los objetivos de la humanidad"

Según los socialistas, las políticas del Partido Popular no ayudan. Carmen Montón, secretaria de igualdad, ha expresado que "no valen ni las mentiras, ni las improvisaciones, ni los recortes", ya que "con la vida de las mujeres, de sus hijos e hijas, señor Rajoy, no se juega", ha añadido la socialista.

Han denunciado el recorte en el presupuesto para esta partida, que ha sido de un 22%, y han reclamado que la ministra de Sanidad comparezca para evaluar la aplicación de la ley.

Una iniciativa legislativa que fue la primera del gobierno de Zapatero y que supuso, entre otras cosas, la creación de juzgados de violencia sobre la mujer, el endurecimiento de las penas, o un mayor impulso a campañas de sensibilización.

Pero a las políticas de igualdad debe unirse el valor de la educación como el "mayor aliado", ha resaltado Zapatero, quien ha reconocido que una de las "huellas" que le han dejado marcado ha sido la "derogación" de la educación para la ciudadanía en la escuela.

"Si ahí no se es combativo, todo será más lento e, incluso, habrá retroceso", porque "todo empieza en la infancia", ha alertado.

En alusión a las propuesta de reforma de la Constitución, ha señalado que, si bien es importante reformar una institución, más lo es que una mujer amenazada sienta que su país la protege y que sepa que va a tener el amparo de un juez, de su centro de salud y a su maltratador lejos.

Los datos que dejan los diez años de la ley son que desde el año 2005, 613 mujeres han sido asesinadas por sus parejas, más de 980.000 se han atrevido a denunciar y los jueces han condenado a más de 260.000 maltratadores y han dictado cerca de 230.000 órdenes de protección de las víctimas.

Con respecto al primer semestre del año pasado, las denuncias han aumentado un 2% en este 2014.

Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio contra la violencia de género ha explicado que "el hecho de que aumenten las denuncias es un dato positivo, porque solo denuncia el 20% de las maltratadas" pero también ha reconocido que queda mucho por hacer, y que el miedo sigue siendo el mayor obstáculo en la lucha contra el maltrato.