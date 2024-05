La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha pedido al PSOE convocar "de inmediato" la comisión de seguimiento del Gobierno, cuya función es revisar el funcionamiento de la coalición, evaluar el cumplimiento de los objetivos y coordinar la acción de los dos socios del Ejecutivo.

Así lo ha reclamado la también líder de Sumar en una entrevista en RNE, en la que ha recordado que hace tres meses su formación ya solicitó a los socialistas la reunión de la comisión, que debería haberse constituido en los primeros 30 días de Gobierno, según se recogía en el acuerdo de coalición.

Preguntada sobre cuándo plantea convocar la comisión de seguimiento, Díaz ha adelantado que lo hará "con carácter inmediato" y de una manera "prudente, pero ya". Pese a que la constitución del órgano lleva un retraso de tres meses, la vicepresidenta segunda ha descartado que haya malestar en Sumar, y ha atribuido esta demora a que en este periodo se han celebrado "demasiadas elecciones".

Díaz entiende que "sí" existen ya los apoyos necesarios para aprobar la reforma del subsidio por desempleo

En la misma entrevista, la vicepresidenta segunda ha asegurado que entiende que "sí" existen ya los apoyos parlamentarios suficientes como para que la reforma del subsidio por desempleo pueda ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Así, ha defendido que la norma "es una mejora" para quienes perciben el subsidio por desempleo y ha explicado que "ya lo era antes" pero ahora más, gracias a "los elementos que han incorporado" los agentes sociales en el diálogo social.

En enero, el real decreto no salió adelante por el rechazo de Podemos, que se sumó al PP y Vox, alegando que contenía un recorte en la pensión futura de los mayores de 52 años porque se eliminaba una sobrecotización de la base mínima para este colectivo. Esto se ha corregido en el nuevo texto y se mantiene. Pero Díaz ha lamentado que "la política se coloque contra los intereses o la mejora de la vida de la gente" en ocasiones, como cuando en enero se rechazó una norma que era positiva para la ciudadanía.

En su opinión, esto es "algo bastante extravagante" y ahonda en la desafección de las personas en la política. "Yo ya lo he vivido con la reforma laboral", ha añadido. En cuanto a la mesa de diálogo social, la vicepresidenta segunda ha agradecio las aportaciones tanto de sindicatos como de la patronal, pero ha afeado que esta última no se sumara finalmente al acuerdo. "Si yo fuera periodista le preguntaría a la Patronal Española: si usted no se ha levantado de la mesa y ha formado parte de esta norma, y además es un subsidio que compromete al Reino de España con el componente 23 y con la percepción de fondos europeos, y por tanto esto es muy importante, ¿por qué no da el visto bueno?", ha lanzado la titular de Trabajo.