¿Cree Yolanda Díaz que en España es posible reunir a toda la izquierda en una única candidatura? La vicepresidenta segunda y titular de Trabajo responde en El Objetivo: "Lo que más me seduce de [Jean-Luc] Mélenchon y la apuesta de todas las formaciones es un verbo: 'sumar'", defiende Díaz, que insiste: "Sumar gentes, sumar diversidades, sumar proyectos, sumemos. Si sumamos, desde luego, claro que hay futuro. Y me parece que claro que es posible".

"El PSOE tiene enorme dificultades para ello, pero desde luego en ese verbo 'sumar', yo voy a estar", sostiene la ministra, que afirma no ser "nada sectaria": "Nunca me defino por las siglas, me defino por los proyectos, por las propuestas", asegura. "A veces las personas y las siglas distorsionan demasiado", agrega.

Preguntada por Ana Pastor acerca de si ha hablado sobre esta posibilidad con Pedro Sánchez, Díaz rechaza desvelar el contenido de sus conversaciones con el presidente del Gobierno, pero incide en que "la gente no quiere que pensemos igual, quiere que caminemos juntas, que sumemos". "No es posible a día de hoy, pero sí que en el verbo 'sumar', voy a estar", reitera la vicepresidenta que, preguntada por su propio futuro político, asegura que quiere "empezar ya el proceso de escucha".

"El protagonismo en este momento es de la ciudadanía y debe de serlo", defiende Díaz, que apuesta por "levantar un proyecto de país nuevo, para la próxima década". "Ahí sí voy a estar", añade. "Cuando culmine todos los viajes que haré por todo el país y escuchar a mucha gente, claro que voy a tomar una decisión y será antes de final de año", concluye.