Yolanda Díaz ha dejado claro este lunes que aprobará la reducción de la jornada laboral esta legislatura: "Les anticipo que vamos a sacar adelante una reducción de la jornada a 37 horas y media". Asimismo, ha asegurado a la Patronal que intentará pactarlo con ellos, pero si no, se aprobará de igual manera. "Vamos a intentar un acuerdo tripartito. Si no puede ser, será bipartito, pero lo haremos en el marco del diálogo social".

Son las principales conclusiones que ha dejado la vicepresidenta en su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso para presentar las principales líneas de actuación del departamento para esta legislatura. En concreto, Díaz ha asegurado que la reducción de la jornada sin pérdida salarial, que beneficiaría a 12 millones de asalariados en el sector privado, será el principal reto de su Ministerio, de manera que centrará buena parte de los esfuerzos de la cartera en el marco del diálogo social.

En su opinión, además de mejorar el tiempo de la vida de la gente, se trata de una iniciativa con beneficios medioambientales y que mejoraría la productividad del país. Además, la reforma es respaldada también por votantes "de derecha y extrema derecha", según una encuesta a la que Díaz ha hecho alusión. "Hay tecnología suficiente, los modelos productivos han cambiado", ha defendido Díaz, que ha recordado que desde el 29 de junio del 1983 la jornada en España es de 40 horas.

El presidente de la CEOE ya ha respondido pidiendo "que no lo llamen diálogo social". "¿Pero cómo pueden llamarlo así si ya está decidido?", se ha preguntado Antonio Garamendi, que posteriormente ha añadido: "Yo sí quiero que haya menos horas, pero quiero que se regule en las empresas, entre los trabajadores y los empresarios. Lo que no puede ser es que estemos en unos mensajes permanentes anti empresa".

En otro orden, Díaz también ha explicado que acometerá una reforma del despido para que se adecúe a la Carta Social Europea y conseguir que sea "disuasorio" para que no se pueda "despedir sin causa" al empleado. En este marco, también se incluye la reforma del cese del despido automático ante la oficialización de determinadas invalideces. Y es que, según ha explicado Díaz, Bruselas no es partidaria de fijar indemnizaciones por despido improcedente en días por año cotizado como sucede en España.

En contraste, el despido tiene que ser correspondido con el daño causado al empleado y "disuasorio" cuando no proceda el despido. En esta línea, la ministra de Trabajo ha insistido en que estar en paro "no es responsabilidad de las personas que sufren esta situación". "No es su culpa, no es su problema individual", ha defendido, para matizar que el desempleo, que cree que es el principal problema de España, es de responsabilidad de las carencias de la estructura productiva y económica de España.