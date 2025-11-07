Ximo Puig asegura que ir a elecciones es la única "salida democrática" tras la dimisión de Mazón

¿Qué está diciendo? Para el expresidente valenciano, el discurso con el que Mazón anunció su salida parecía más "un alegato de defensa ante un tribunal" que "una asunción de responsabilidades".

El expresident valenciano Ximo Puig ha afirmado que la única salida democrática para la crisis política en la Comunitat Valenciana, tras la dimisión de Carlos Mazón, es convocar elecciones para abrir una nueva etapa. Mazón dimitió sin convocar elecciones, culpando al Gobierno central y tras ser abucheado en un funeral de Estado por las víctimas de las riadas. Puig considera que el discurso de Mazón fue más una defensa que una asunción de responsabilidades. Además, ha expresado que Diana Morant sería la mejor presidenta y ha criticado al PP por romper puentes con los socialistas mientras Vox gana influencia.

El expresident valenciano Ximo Puig sostiene que la única "salida democrática" para la crisis política en la Comunitat Valenciana, tras la dimisión de Carlos Mazón, pasa por una convocatoria electoral que permita "abrir una nueva etapa". Así lo ha manifestado en declaraciones a 'La 2 Cat', recogidas por Efe. Para Puig, la salida por la que ha optado Mazón "tenía sentido hace un año, tras la DANA" y si hubiese sido "una dimisión digna, habría podido funcionar", pero no ahora.

Mazón anunció el lunes su dimisión como president, un año después de la tragedia que dejó 229 víctimas mortales en Valencia mientras él alargaba la sobremesa en 'El Ventorro'. Lo hizo, sin embargo, sin convocar elecciones, culpando de todo al Gobierno central y tirando de victimismo. "Ya no puedo más", aseveró. El detonante de su decisión fue el funeral de Estado que tuvo lugar en Valencia la semana pasada, donde las víctimas de las riadas le abuchearon y pidieron su dimisión.

Para Puig, el discurso con el que Mazón anunció su salida "parecía un alegato de defensa ante un tribunal", más que "una asunción de responsabilidades". "En estos momentos corresponde dar la voz a los ciudadanos. Hay que abrir una nueva etapa y lo razonable sería que hubiese elecciones y, tras las elecciones, un gran pacto de país", ha indicado el expresident.

Puig ha opinado que "la mejor presidenta" de la Generalitat sería la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, líder de los socialistas valencianos, y ha lamentado que la ultraderecha ya esté gobernando "desde fuera". En este sentido, ha acusado al PP de haber "roto puentes" con los socialistas, mientras Voxestá "fagocitando" a los 'populares' en la comunidad. Preguntado por un posible retorno a la política del expresident Francisco Camps, Puig ha contestado: "Sin comentarios. Es cuestión de que se repase la historia".

