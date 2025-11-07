Ahora

Para "abrir una nueva etapa"

Ximo Puig asegura que ir a elecciones es la única "salida democrática" tras la dimisión de Mazón

¿Qué está diciendo? Para el expresidente valenciano, el discurso con el que Mazón anunció su salida parecía más "un alegato de defensa ante un tribunal" que "una asunción de responsabilidades".

Ximo Puig, en una imagen de archivoXimo Puig, en una imagen de archivoJorge Gil / Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El expresident valenciano Ximo Puig sostiene que la única "salida democrática" para la crisis política en la Comunitat Valenciana, tras la dimisión de Carlos Mazón, pasa por una convocatoria electoral que permita "abrir una nueva etapa". Así lo ha manifestado en declaraciones a 'La 2 Cat', recogidas por Efe. Para Puig, la salida por la que ha optado Mazón "tenía sentido hace un año, tras la DANA" y si hubiese sido "una dimisión digna, habría podido funcionar", pero no ahora.

Mazón anunció el lunes su dimisión como president, un año después de la tragedia que dejó 229 víctimas mortales en Valencia mientras él alargaba la sobremesa en 'El Ventorro'. Lo hizo, sin embargo, sin convocar elecciones, culpando de todo al Gobierno central y tirando de victimismo. "Ya no puedo más", aseveró. El detonante de su decisión fue el funeral de Estado que tuvo lugar en Valencia la semana pasada, donde las víctimas de las riadas le abuchearon y pidieron su dimisión.

Para Puig, el discurso con el que Mazón anunció su salida "parecía un alegato de defensa ante un tribunal", más que "una asunción de responsabilidades". "En estos momentos corresponde dar la voz a los ciudadanos. Hay que abrir una nueva etapa y lo razonable sería que hubiese elecciones y, tras las elecciones, un gran pacto de país", ha indicado el expresident.

Puig ha opinado que "la mejor presidenta" de la Generalitat sería la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, líder de los socialistas valencianos, y ha lamentado que la ultraderecha ya esté gobernando "desde fuera". En este sentido, ha acusado al PP de haber "roto puentes" con los socialistas, mientras Voxestá "fagocitando" a los 'populares' en la comunidad. Preguntado por un posible retorno a la política del expresident Francisco Camps, Puig ha contestado: "Sin comentarios. Es cuestión de que se repase la historia".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Junts asegura que su ruptura con el PSOE es "irreversible" e insiste en que el Gobierno "no va a poder legislar"
  2. Primera reunión entre PP y Vox en Valencia para abordar el relevo de Carlos Mazón
  3. Blanqueo de capitales, financiación irregular o archivo: qué busca el juez en los descuadres de pagos a Ábalos
  4. Golpe a la primera célula asentada en España de la peligrosa mafia del Tren de Aragua: la Policía detiene a 13 personas
  5. Arranca la cumbre del clima en Brasil con críticas a un Trump ausente y promesas de fondos para prevenir incendios y salvar selvas
  6. Rosalía estrena 'Lux', 18 temas entre lo terrenal y lo divino que conquistan a crítica y público