Vox marca el camino al PP y sus comunidades se niegan a acoger a menores de Ceuta mientras Junts evita desvelar su postura

Multitud de menores migrantes esperan para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta

Los detalles Los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León se ausentarán en la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia y rechazan también la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a los menores no acompañados.

La situación de los menores migrantes en Ceuta sigue sin resolverse, ya que Extremadura, Aragón y Castilla y León se niegan a acogerlos y han anunciado impugnaciones a los traslados. Estos gobiernos, influenciados por Vox, insisten en que los menores deben ser devueltos a Marruecos. Además, han rechazado la transferencia de 25 millones de euros aprobada para Ceuta, destinada a atender a estos menores. El Ministerio de Juventud e Infancia ha denunciado la falta de solidaridad de estos territorios. Por su parte, Junts evita posicionarse, alegando falta de competencias y datos suficientes sobre el tema migratorio.

La situación de los menores migrantes en Ceuta sigue sin resolverse y los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León se niegan a acogerles en sus comunidades. Los dos últimos también han anunciado que impugnarán todos los expedientes de traslado a sus comunidades. El PP se ve arrastrado por Vox, con quien gobierna en los tres territorios, e insiste en que los menores deben ser devueltos y estar con sus familias.

En una carta conjunta dirigida a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, los tres ejecutivos sostienen que "todos esos menores deben ser retornados a Marruecos, vía reunificación familiar, vía entrega a la autoridad tutelar marroquí, sin excepción".

Afirman que primero se tiene que realizar la tramitación de los expedientes individualizados, puesto que, "en defecto de reunificación familiar –que deberá acreditarse indubitadamente– el Reino de Marruecos es el Estado que ha de hacerse cargo de cualquier menor".

Rechazo a la ayuda a Ceuta

Además, el Ministerio de Juventud e Infancia ha denunciado que Extremadura, Aragón y Castilla y León han manifestado también su "rechazo" a la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta para atender a menores migrantes no acompañados. Esta ayuda fue aprobada el martes por el Consejo de Ministros y será votada el jueves en el seno de la Conferencia Sectorial de Juventud e Infancia.

"Guardiola, Azcón y Mañueco eligen a Vox y abandonan a Ceuta y a su presidente Vivas", ha acusado Rego. De este modo, la titular de Juventud e Infancia ha informado de que los tres gobiernos han avisado de que no acudirán a la Conferencia, como ya hicieron en la anterior reunión técnica convocada por Infancia.

Según trasladó hace días el Ministerio, Rego quiere poner sobre la mesa la situación de extrema urgencia que se vive en la ciudad autónoma y que exige una respuesta solidaria por parte de todos los territorios, tal y como recoge el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo.

Este crédito extraordinario de 25 millones de euros para Ceuta está destinado a financiar todos aquellos gastos derivados de la atención inmediata y la acogida de los niños, niñas y adolescentes migrantes que llegan solos de forma irregular a la ciudad autónoma.

Con este presupuesto, el gobierno ceutí podrá llevar a cabo actuaciones de información, orientación y apoyo psicosocial, incluida la escolarización de los menores, y sufragar los gastos de alojamiento, traslado, alimentación, vestuario, apoyo jurídico y atención médica de estos menores.

Según el Real Decreto que fija la capacidad ordinaria de cada una de las regiones para acoger a menores migrantes, actualizado en el mes de junio, la de Ceuta cuenta con una capacidad de acogida de 29 niños, cuando actualmente hay cerca de 3.000 menores en la ciudad, según los datos de niños y jóvenes identificados por la Policía Nacional y facilitados por Moncloa.

A estos menores hay que sumar todos aquellos que todavía no han sido filiados por las Fuerzas de Seguridad.

Junts no se posiciona

Por su parte, Junts, el socio más díscolo del Gobierno, ha evitado pronunciarse sobre qué haría en esta situación, argumentando que no tiene las competencias en migración que lleva tiempo reclamando y que no cuenta con datos suficientes.

"Una de las cosas que explicamos que podemos hacer con esta delegación de competencias es tener los datos reales. Hay mucha opacidad con estos temas. Me parece irresponsable que los políticos digamos qué se haría si no tenemos los datos", ha afirmado Míriam Nogueras en Al Rojo Vivo.

La portavoz de Junts ha defendido que "es el PSOE el que tiene que dar explicaciones" porque "el Gobierno es la máxima institución del país, tiene todas las herramientas y recursos para poder hacer las mejores políticas".

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