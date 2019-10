Vox ha celebrado un acto en la plaza de Colón de Madrid en el que ha llamado a defender de nuevo la unidad de España y contra el separatismo. En el evento se han congregado unas 20.000 personas, según datos de la Policía Nacional.

Durante el evento se ha desplegado una bandera de España enorme que ha bajado desde la calle Génova, lugar donde está ubicada la sede del Partido Popular. La bandera, de unos 1.000 metros cuadrados, ha cubierto enteramente la plaza de Colón.

Una vez ha arrancado el acto, se han sucedido los discursos de los principales dirigentes de la formación de extrema derecha. Javier Ortega-Smith se ha mostrado especialmente duro contra los magistrados del procés, acusándoles de "haber cambiado la verdad por la mentira". Ha afirmado que los magistrados no han estado a la altura y que los juzgará la historia.

Precisamente, durante el acto los líderes de Vox han insistido en la necesidad de suprimir las autonomías en España. En este sentido, Santiago Abascal ha asegurado que, ante "el golpe de Estado que sigue activo en Cataluña, hay que detener a Quim Torra". También ha pedido ilegalizar los partidos separatistas y ha descalificado al resto de formaciones políticas.

Esto es, ha cargado contra el PSOE, el PP y Ciudadanos. Abascal ha dicho que "frente a todos ellos solo está su partido": "Frente a la inutilidad del PP, el oportunismo de Ciudadanos y los traidores del PSOE solo está Vox". Abascal también se ha expresado sobre el acto de Sociedad Civil Catalana programado para este domingo en Barcelona.

No estaban invitados, lo que no sentó nada bien en el partido liderado por Santiago Abascal. No obstante, la formación de extrema derecha ha afirmado que no irá al acto de SCC porque "está blanqueando al PSOE, socio de los separatistas".