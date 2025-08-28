Antonio Maestre, tajante sobre la gestión de los incendios: "La de Galicia ha sido mala y la de Castilla y León terrorífica"

El periodista Antonio Maestre sostiene que la actuación de los responsables de las comunidades afectadas por el fuego no ha sido igual en todos los casos: "Asturias y Extremadura han hecho lo que debían y como debían", asegura. En el vídeo, todos los detalles.

El periodista y escritor Antonio Maestre defiende que hay que diferenciar entre las gestiones que han llevado a cabo las diferentes comunidades para extinguir los grandes incendios que se han producido y que están aún activos en algunas comunidades.

"El caso de Castilla y León, en lo que tiene que ver con la gestión, ha sido terrorífico, el de Galicia ha sido malo, y los de Asturias y Extremadura han hecho lo que debían y como debían" ,afirma Maestre.

Por ello, defiende el periodista que "nadie está echando la culpa a las comunidades de que no puedan apagar fuegos inextinguibles", asegura Maestre, sino que "lo que se les está echando en cara es que no hayan puesto todos los medios para que, cuando un incendio se produzca, no sea tan lesivo", añade.

De hecho, pone el ejemplo de Extremadura: a Abel Bautista no se le puede echar en cara nada; incluso Irene de Miguel, diputada de Unidas Podemos en Extremadura, ha puesto en valor su trabajo: "Esto no tiene nada que ver con ser del PP o del PSOE, sino con que hagan su trabajo cuando tienen que hacerlo", afirma Maestre. En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención.