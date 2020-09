El grupo parlamentario ERC ha defendido este martes en el Congreso de los Diputados una iniciativa para regularizar a todos los migrantes en situación irregular en España, que no saldrá adelante por el rechazo de Ciudadanos, PNV, PSOE, PP y Vox. Respecto a la iniciativa debatida, la socialista Pilar Cancela ha señalado que no se puede "engañar a la ciudadanía", ya que de acuerdo con la normativa no se puede acometer una regularización masiva general, sino individual.

Entre los grupos parlamentarios que han rechazado la iniciativa, Ciudadanos y PP se han centrado en la inseguridad jurídica de sus argumentos, sobre todo en los requisitos para el personal médico. Pero el discurso más polémico ha sido el de Vox, que acusa al Gobierno de "colaborar con las mafias" y querer "esclavizar" a los inmigrantes.

La diputada María Teresa López tacha a los representantes de la izquierda de ser unos "explotadores" que "solo buscan mano de obra esclava y por eso quieren traer más y más inmigrantes". Según su opinión, quieren obligarles a tener trabajos precarios que acaban en malas condiciones de vida y en delincuencia.

Además, cree que suprimir el requisito de estar tres años en España para tener arraigo social es un intento de Rufián de "destruir España" con proposiciones "disfrazadas de buenismo". Les acusa de buscar que los españoles estén obligados a pagar lo que denomina de "invasión migratoria" porque quieren a "España invadida por África, pero África no cabe en España".

Vox también hace hincapié en la necesidad que ve ERC de regularizar la situación de los menores no acompañados llegados a España en 2018 y que en la actualidad son mayores de edad sin permisos de residencia y trabajo. López ha aprovechado este momento para cargar contra los menas, preguntando "¿cuántos de ellos creen que aprovechan las oportunidades del Estado?" Y continúa: "Por desgracia esos niños acaban en la calle, se escapan de los centros, esnifan pegamento, deambulan por cualquier ciudad o delinquen y están sin sus padres porque ustedes les prometen que en España hay un futuro mejor". "El final feliz es la repatriación y la reagrupación familiar", sentenció.