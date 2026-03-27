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Tras el caso de Noelia

Los malabarismos del PP para no posicionarse sobre ley de eutanasia: "Apelamos a garantizar una vida digna"

Los detalles Tras escuchar a miembros del Partido Popular sobre este asunto, este viernes les hemos preguntado directamente. Si llegasen al Gobierno, ¿qué harán con la ley de eutanasia?.

Feijóo y Alicia García en una imagen de archivo
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El PP intenta hacer equilibrios cuando toca hablar de la eutanasia. La ley vuelve a estar en el foco tras el reciente caso de Noelia y este viernes desde laSexta les hemos preguntado directamente. Si el PP llegase a gobernar, ¿qué haría con la ley de eutanasia? "El Estado ha fallado. El Partido Popular apela a garantizar una vida digna", ha manifestado al respecto la portavoz del partido en el Senado, Alicia García, quien no ha respondido a qué harían, si la derogarían o no.

Esta ambigüedad la mantiene también Feijóo cuando "reflexiona" públicamente sobre Noelia. "Me niego a pensar que el sistema público no tenía herramientas para darle los cuidados y la esperanza que necesitaba", ha manifestado el líder del PP en redes sociales.

Curiosamente, García ha repetido este viernes esa reflexión casi palabra a palabra: "Una sociedad justa no mide su progreso por cuántas muertes permite; una sociedad justa se debe de medir por cuánta cuida vida hasta el final", ha declarado la portavoz del PP.

En 2021, cuando el Congreso aprobó la ley de eutanasia, el Partido Popular, junto a Vox, votó en contra. Tal era su rechazo, su oposición a esta prestación, que el PP, al igual que la ultraderecha de Vox, recurrió la ley al Tribunal Constitucional, aunque sin éxito, porque los magistrados avalaron la ley de eutanasia

Desde entonces, el PP ha matizado su postura, quizás porque una gran mayoría de los españoles, independientemente de su ideología, apoya la eutanasia. Según los últimos datos, más de un 72% de la población la respalda. "La ley de eutanasia la tendremos que ver y la tendremos que, en su caso, ajustar", señaló Alberto Núñez Feijóo en junio de 2023.

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