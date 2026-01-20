Visita a la zona cero y agradecimiento a los héroes: los reyes viajan a Adamuz tras la tragedia ferroviaria

¿Por qué es importante? Sus majestades han visitado la zona cero, el centro de mando, así como el cívico y el hospital donde se encuentran algunos heridos.

Los reyes de España han visitado Adamuz, Córdoba, tras el trágico descarrilamiento de un tren, donde han saludado a los profesionales y voluntarios que asistieron a las víctimas. Entre ellos, han destacado a Julio, un joven de 16 años que ayudó en el rescate al regresar de un día de pesca. Felipe VI y Letizia han reconocido su valentía y la de otros vecinos que, como Gonzalo, el lotero de Adamuz, acudieron con lo que tenían a mano. Los monarcas también han visitado el centro de mando y el hospital, mostrando su apoyo a las familias afectadas y a los heridos, destacando el esfuerzo de los servicios de emergencia.

Los reyes se han desplazado hasta Adamuz (Córdoba) para visitar la zona donde se produjo el trágico descarrilamiento. Allí han podido saludar a los profesionales y voluntarios que ayudaron a los afectados desde el primer momento. En este sentido, Felipe VI y Letizia han felicitado a Julio, un chico de 16 años que fue de los primeros en llegar hasta el lugar de los hechos para ayudar.

"¿Y cómo fue que estuvieras tú ahí?", le ha preguntado el monarca, a lo que el chico le ha contestado que volvía de "un día de pesca" con su madre y un amigo y decidieron seguir "a un grupo de policías y bomberos". "Decidimos seguirlos para ver lo que estaba ocurriendo y aquí ya nos encontramos con toda la masacre", ha añadido.

Asimismo, Felipe VI se ha preocupado por todo el horror con el que tuvo que lidiar. "Fuimos corriendo y nos encontramos personas fallecidas a nuestros pies", le ha relatado el joven. Asimismo, el rey ha querido saber si participó en las labores de rescate, a lo que Julio ha contestado que ayudó a "transportar" a las víctimas porque había "gente que no podía andar, que no tenía zapatos".

Su reacción inmediata, como la de muchos otros vecinos de Adamuz, ha ayudado a salvar más de una vida. Por eso doña Letizia ha querido reconocer su hazaña. "La reina me ha dicho que pese a mi corta edad de solo 16 años, mucha gente no hubiera sido capaz y que es un acto bonito y solidario", ha indicado Julio.

Los reyes visitan el lugar del accidente

Los reyes han viajado hasta el punto fatídico, donde se produjo el accidente de Adamuz. A su llegada, han sido recibidos por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, así como por otras autoridades, como el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, o el alcalde del municipio, Rafael Moreno. Asimismo, han llegado acompañados de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Posteriormente, se ha producido la charla con los héroes improvisados, como Julio, que no dudaron en echar una mano y con los servicios de emergencia. "Lo que tenía disponible en casa era el quad y fui a por él corriendo", les ha contado Gonzalo, el lotero de Adamuz. Después, han caminado para ver de cerca los vagones que volcaron del Iryo mientras a lo lejos observaban el Alvia.

De ahí, se han desplazado hasta el centro de mando instalado en la zona, donde les han explicado cómo está siendo la coordinación de los operativos. "Soporte siempre tecnológico y logístico de un grupo especializado", les ha indicado un agente de la Guardia Civil. Su explicación se ha complementado con las del ministro Puente.

Después, se han trasladado hasta el centro cívico donde se está dando atención a las familias de los afectados y donde han escuchado el apoyo que están dando los sanitarios y cómo vivieron ellos la tragedia. "Lo que hacemos es acompañarlos, apoyarlos, escucharlos", ha expresado una sanitaria de Cruz Roja. "En dos horas fuimos capaces de movilizar recursos de las tres provincias", ha manifestado otro. Algo por lo que Felipe VI les ha querido felicitar: "Podemos estar muy orgullosos de todos vosotros".

Por último, los reyes han querido visitar a los heridos en el hospital donde han mostrado su cercanía con unos niños. "En la pierna solo que la tengo un poco inflamada, pero no tengo ninguna fractura ni nada", les ha dicho uno de ellos. También han acompañado a una mujer visiblemente magullada.

